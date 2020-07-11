اليوم.. إعلان نتائج الاختبارات التحصيلية فى السعودية

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، إنها ستعلن، مساء اليوم السبت، عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام (1441 هـ - 2020م).









وأشارت الهيئة –عبر تويتر- أنه يمكن للطلبة الاطلاع على النتيجة من خلال تطبيق (توكلنا)، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.





وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلى أنَّه في حال عدم ظهور نتيجة الاختبار التحصيلي للطلاب في تطبيق (توكلنا) يمكن الاطلاع على التفاصيل في الملف الشخصي للطالب في (قياس).





يذكر أنَّ الاختبار التحصيلي عقد هذا العام على عدة مراحل؛ حيث تمَّ إجراء الاختبار التحصيلي خلال الفترة من 16–17 شوال 1441هـ الموافق 8–9 يونيو 2020م، لمن هم في المنازل.





كما تمَّ عقد الاختبار في مقررات الاختبارات المحوسبة خلال الفترة من 16–26 شوال 1441هـ الموافق 8–18 يونيو 2020م





يشار إلى أن تطبيق توكلنا هو معتمد من وزاره الصحه السعودية يتم استخدامه بشكل تجريبي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا. وهو تطبيق تم تطويره من قِبل مركز المعلومات الوطني التابع لـ "ساديا"، حيث يقدم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد الإصابات بهذا الفيروس داخل المدن السعودية، كما يوفر أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وسبل الوقاية منه كما تم إضافة عدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالطلاب.



