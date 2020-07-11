شيكابالا يهنئ محمد الننى بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادى الزمالك، محمد الننى نجم منتخب مصر ولاعب نادي الأرسنال الإنجليزي المعار إلى بشكتاش التركي، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
ونشر شيكابالا عدة صور له مع محمد النني وعلق عليها قائلا "happy birthday brother".
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يذكر ان محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، علق على قضية نادي القرن بإفريقيا. ونشر "شيكا" صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" لجيل الزمالك في التسعينيات.
وعلق شيكابالا على الصورة قائلا: "النادي الأكثر تتويجًا في القرن العشرين".
وتوج الأهلي بلقب نادي القرن قبل 20 عاما، لكن غريمه الزمالك لا يزال يطالب به، تحت قيادة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، والذي أعلن عن إقامة إحتفالية أمس الأول 7/ 9/ 2020.