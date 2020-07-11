شيكابالا يهنئ محمد الننى بعيد ميلاده.. شاهد





ونشر شيكابالا عدة صور له مع محمد النني وعلق عليها قائلا "happy birthday brother".





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ونشر "شيكا" صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" لجيل الزمالك في التسعينيات. يذكر ان محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، علق على قضية نادي القرن بإفريقيا.





وعلق شيكابالا على الصورة قائلا: "النادي الأكثر تتويجًا في القرن العشرين".





وتوج الأهلي بلقب نادي القرن قبل 20 عاما، لكن غريمه الزمالك لا يزال يطالب به، تحت قيادة مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، والذي أعلن عن إقامة إحتفالية أمس الأول 7/ 9/ 2020.







