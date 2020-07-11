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سيارات

كيف تجنب سيارتك هجوم القوارض والفئران؟

السبت 11/يوليه/2020 - 01:17 م
كبف تجنب سيارتك
كبف تجنب سيارتك هجوم القوارض والفئران؟
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اشرف عطية
يعاني بعض قائدي السيارت من هجوم الفئران على سياراتهم وأحيانا تأكل الأسلاك الكهربائية محدثة أعطالا كبيرة في السيارة، وتعتبر القوارض من الكائنات شديدة الخطورة التي قد تجلب الكثير من المشاكل والأعطال إلى السيارات.


في هذا السياق، حذرت المنظمة الألمانية للفحص الفني "ديكرا" من مدى خطورة القوارض العالية على السيارات، وقالت إنها تتسبب في كثير من التلفيات للسيارات، حيث تقوم بقضم الكابلات الكهربائية مما قد يؤدي إلى اشتعال الحريق في السيارات.


وتقوم القوارض بقضم أي خراطيم أو أسلاك في حيز محرك السيارة، مثل خراطيم مياه التبريد أو كابلات الإشعال أو مواد العزل والأجزاء المطاطية، وهو ما قد يتسبب في تعطل السيارة بالكامل.


لذا نصحت المنظمة قائدي السيارات بغسل المحرك جيدا، في حالة وجود آثار للقوارض في السيارة، حيث يمكن لعمليات غسل المحرك بصورة منتظمة أن تساعد في التخلص من خطر القوارض.


ومن طرق مواجهة القوارض أيضًا، تغطية الكابلات والخراطيم باستخدام بلاستيك صلب مقاوم للقضم، ومع ذلك يجب مراعاة عدم استعمال هذه التغطية مع الأجزاء الساخنة بالمحرك، فضلا عن أن الأجزاء المطاطية والمواد العازلة تظل بدون حماية ضد القوارض بجانب الحرص على نظافة السيارة.

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