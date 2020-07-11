إدارة الدواء الأمريكية تطالب بالتوقف عن استخدام 5 معقمات للأيدي فورا.. لهذا السبب الخطير

وأوضحت فحوصات إدارة الغذاء والدواء احتواء المعقمات على نسبة 81% من مادة الميثانول، مما يتسبب في الإصابة بالتسمم في حالة استنشاقها، او ابتلاعها أو امتصاص البشرة لها.

ويستخدم أيضا الميثانول في عملية إنتاج الخمور بشكل غير قانوني، وتتسبب في فقدان البصر أو الموت في بعض الحالات، وذلك عند

استهلاك كبيرة تعادل ملعقتين كبيرتين يتسبب في ضرر كبير على العصب البصري؛ ما يؤدي إلى ضعف خطير في البصر.

وبحسب تقرير إدارة الغذاء والدواء، فإن مادة "الميثانول ليس متاحا استخدامه في معقمات اليد ، حيث انه غير محبذ استخدامه وذلك لما له من آثاره سامة.



