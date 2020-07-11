إدارة الدواء الأمريكية تطالب بالتوقف عن استخدام 5 معقمات للأيدي فورا.. لهذا السبب الخطير

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في تقرير لها اليوم، من استخدام 5 أنواع من معقمات الأيدي نظرا لتسببها في وفاة بعض الاشخاص، ونقلهم للمستشفى بعد استخدامهم لها.
ومن المعروف أن مادة إيثيل الكحول هي مادة الأيثانول؛ حيث انه أحد المواد الفعالة التي تستخدم في التعقيم، ولكن يجب استخدامها بكميات متوازنة حتى لا تسبب في مشاكل للمستخدمي المعقمات.
وأوضحت فحوصات إدارة الغذاء والدواء احتواء المعقمات على نسبة 81% من مادة الميثانول، مما يتسبب في الإصابة بالتسمم في حالة استنشاقها، او ابتلاعها أو امتصاص البشرة لها.
ويستخدم أيضا الميثانول في عملية إنتاج الخمور بشكل غير قانوني، وتتسبب في فقدان البصر أو الموت في بعض الحالات، وذلك عند استهلاك كبيرة تعادل ملعقتين كبيرتين يتسبب في ضرر كبير على العصب البصري؛ ما يؤدي إلى ضعف خطير في البصر.
وبحسب تقرير إدارة الغذاء والدواء، فإن مادة "الميثانول ليس متاحا استخدامه في معقمات اليد، حيث انه غير محبذ استخدامه وذلك لما له من آثاره سامة.
وأفادت إدارة الغذاء والدواء، ان الوفاه بسبب هذه المعقمات يرجع الى احتوائها على نسب عالية من مادة الميثانول، تتعدي 80%، ولا يوجد اى اثر لمادة ايثيل الكحول فيها، وفقا لما نشر في موقع ارس تكنيكا.
وأكدت إدارة الغذاء والدواء، ان ال 5 معقمات تابعة لشركة واحدة تدعى "Eskbiochem SA de CV" المكسيكية، موضحة أن الشركة لم تكتب على المنتج أن المعقم يحتوي على مادة الميثانول، مما يجعلهم مخالفين لقواعد السلامة العامة.
ومن المعروف أن مادة إيثيل الكحول هي مادة الأيثانول؛ حيث انه أحد المواد الفعالة التي تستخدم في التعقيم، ولكن يجب استخدامها بكميات متوازنة حتى لا تسبب في مشاكل للمستخدمي المعقمات.
وأوضحت فحوصات إدارة الغذاء والدواء احتواء المعقمات على نسبة 81% من مادة الميثانول، مما يتسبب في الإصابة بالتسمم في حالة استنشاقها، او ابتلاعها أو امتصاص البشرة لها.
ويستخدم أيضا الميثانول في عملية إنتاج الخمور بشكل غير قانوني، وتتسبب في فقدان البصر أو الموت في بعض الحالات، وذلك عند استهلاك كبيرة تعادل ملعقتين كبيرتين يتسبب في ضرر كبير على العصب البصري؛ ما يؤدي إلى ضعف خطير في البصر.
وبحسب تقرير إدارة الغذاء والدواء، فإن مادة "الميثانول ليس متاحا استخدامه في معقمات اليد، حيث انه غير محبذ استخدامه وذلك لما له من آثاره سامة.