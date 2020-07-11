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رياضة

بنشر هدفه في نهائي أمم أفريقيا 2017.. كاف يهنئ محمد النني بعيد ميلاده

السبت 11/يوليه/2020 - 01:12 م
محمد النني
محمد النني
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محمد السعيد
هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي المعار إلى بشكتاش التركي، بمناسبة عيده ميلاده الـ 28.

ونشر الكاف فيديو لهدف محمد النني في شباك الكاميرون في المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2017، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وكتب "عيد ميلاد سعيد للدولي المصري محمد النني".

وتابع حساب الكاف "فاز لاعب خط الوسط بالميدالية الفضية في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2017، وسجل هدفا رائعا في نهائي البطولة".

ويعد محمد النني أحد ركائز منتخب مصر الأساسية في السنوات الأخيرة، حيث شارك مع منتخب مصر في بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2017 و 2019، كما شارك في مونديال روسيا 2018.

يذكر أن محمد النني سيعود إلى آرسنال بنهاية الموسم الحالي، حال عدم تجديد إعارته من قبل نادي بشكتاش التركي.

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