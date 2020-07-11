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برلمان

أشاد بوعي الركاب.. وكيل نقل البرلمان يثمن جهود السكة الحديد فى مواجهة كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 02:05 م
السكة الحديد
السكة الحديد
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فريدة محمد
ثمن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب قرار هيئة السكة الحديد بطرح مقاعد قطارات عيد الأضحى للحجز أمام المسافرين ابتداء من اليوم السبت على أن يتم الحجز على قطارات جداول التشغيل الطبيعية قبل السفر بـ 14 يوما، بحيث يتم اليوم السبت الموافق 11 يوليو 2020 حجز مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 25 يوليو 2020.

وأشاد " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم بالاجراءات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها هيئة السكة الحديد لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مؤكدا نجاح الهيئة فى تطبيق هذه التدابير موجها التحية لجميع المواطنين من ركاب السكك الحديدية على وعيهم الحقيقى والتزامهم بتعليمات الدولة فى اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كانت هيئة السكة الحديد أعلنت مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى وقواعد حجز التذاكر التي سيتم تطبيقها على جمهور المسافرين بالنسبة للقطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، على أن يتم الإعلان لاحقا عن القطارات الإضافية المقرر تشغيلها بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية ومواعيدها حجزها.

وأكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم بدء حجز مقاعد قطارات كل يوم جديد ابتداء من الساعة 7.30 صباحا مواعيد بداية عمل شبابيك الحجز بالمحطات، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب، مع التنبيه على موظفي وعاملى المحطات بتنظيم صفوف الركاب التي تصطف أمام شابيك الحجز لحجز تذاكر قطارات العيد بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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