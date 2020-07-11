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أخبار البلد

من بينها اختيار الأمين العام.. الأعلى للإعلام يعقد اجتماعا لمناقشة ملفات مهمة

السبت 11/يوليه/2020 - 02:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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عبدالوكيل ابوالقاسم
يعقد اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،اجتماعا اليوم برئاسة كرم جبر لمناقشة عدة ملفات مهمة. 

كما يستكمل المجلس اليوم تشكيل هيئة المكتب واختيار الأمين العام للمجلس الجديد  ليكتمل بذلك تشكيل هيئة المكتب الذي يضم كرم جبر، رئيس المجلس، وصالح الصالحي، وكيل المجلس الذي تم اختياره في أول اجتماع رسمي، بالإضافة إلى الأمين العام.

ويشغل منصب أمين عام المجلس حاليا الدكتور عصام فرج، وتنص المادة 83 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018، على أن يعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وفق أحكام هذا القانون، وينتخب من بين أعضائه وكيلًا، ويختار أمينًا عاما من غير أعضائه 

يذكر أنه تشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.

ويحل الوكيل الذى يختاره المجلس، بصفة مؤقتة، محل رئيس المجلس في حال غيابه، وللرئيس تفويض الوكيل في بعض مهامه
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