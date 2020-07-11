ينتظر معجزة.. ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني؟





كان برشلونة متصدرا مسابقة الدوري الإسباني قبل استئناف الليجا في شهر يونيو الماضي برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.





ومع عودة الليجا بدأ برشلونة مسلسل نزيف النقاط، حيث لعب 8 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات، أي فقد 6 نقاط من أصل 18 نقطة، وهو رقم كبير للغاية بالنسبة لفريق ينافس على اللقب.





في حين قبل ريال مدريد جميع هدايا برشلونة، وحقق الفوز في آخر 8 مباريات، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، ليقترب الملكي من التتويج بالملكي.





حسابيا مسابقة الدوري لم تنتهي، لكن حظوظ برشلونة في التتويج باللقب صعبة للغاية، حيث يحتاج للفوز في بالثلاث مباريات المتبقية بالليجا، مع خسارة الريال لمباراة وتعادله في لقاء من أصل ثلاث مواجهات.





مباريات ريال مدريد المتبقية لن تكون صعبة حيث سيواجه غرناطة وفياريال وليجانيس، في حين سيلتقي برشلونة مع بلد الوليد وأساسونا والأفيس.

نقاط كثيرة أهدرها فريق برشلونة عقب استئناف بمسابقة الدوري الإسباني بعد توقف طويل بسبب أزمة فيروس كورونا، جعلته في مأزق حاليا، حيثفرط بسهولة كبيرة في صدارة الليجا لصالح ريال مدريد، الذي لم يعرف طعم الخسارة أو حتى التعادل من عودة المسابقة.