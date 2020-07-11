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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمنطقة الـ 108 فدان المطروحة للاستثمار

السبت 11/يوليه/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بتفقد الأعمال الجارية لتنفيذ المرافق وتشكيل وتسوية الطرق بمنطقة الـ108 فدان امتداد المنطقة الصناعية بمدينه جمصة، والتى تم تقسيمها بـ 197 قطعة أرض تم طرحها على المستثمرين لتكون إضافة جديدة لمشروعات المنطقة الصناعية بجمصة وأشار المحافظ أن هذه القطع تصلح لإقامة كل انواع المشروعات الاستثمارية بالمنطقة وذلك فى إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاستثمار والمستثمرين، وتنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات التى تستهدف توسيع قاعدة  الاستثمارات ودعم المستثمرين بالمحافظات.

كما تفقد محافظ الدقهلية موقع تنفيذ 15 ورشة حرفية كوحدات مساعدة توفر الدعم لكل مصانع المنطقة، فى أعمال الخراطة والكاوتش والحدادة وغيرها وأكد سرعة الانتهاء من تشكيل وإنشاء الطرق وتوصيل المرافق لقطع أراضى المشار إليها، وأيضا الانتهاء من تنفيذ الورش الحرفية المشار إليها.

وأضاف أن يسير العمل بالتوازى فى كل أعمال المرافق مع الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ مع جودة الأعمال وفقا للموصفات الفنية والهندسية، مشيرا إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على دفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الصناعية من خلال التيسير على المستثمرين. 

وطالب محافظ الدقهلية بأهمية التسويق المتميز بآليات مبتكرة لقطع اراضى المذكورة، لإضافة مشروعات استثمارية جديدة تنضم لمشروعات المنطقة الصناعية لخلق فرص عمل جديدة لأبناء الدقهلية.
محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمنطقة الـ 108 فدان المطروحة للاستثمار
محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمنطقة الـ 108 فدان المطروحة للاستثمار
محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمنطقة الـ 108 فدان المطروحة للاستثمار
محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمنطقة الـ 108 فدان المطروحة للاستثمار
محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال الجارية بمنطقة الـ 108 فدان المطروحة للاستثمار
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