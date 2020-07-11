AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. تموين المنيا يشن حملات على المخابز البلدية ويحرر 137 مخالفة

السبت 11/يوليه/2020 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين بفحص الشكاوى الواردة من عدد من المواطنين بمركزي المنيا وسمالوط والعمل على سرعة حلها، وذلك من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات بالتعاون مع الجهات المعنية.

اقرأ المزيد:

وقال المحافظ، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، وأن الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أولويات العمل، وأن الهدف الأساسي هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه على الفور تم تنظيم حملة تموينية مكبرة على مركزي المنيا وسمالوط، وأسفرت الحملات عن تحرير 137 مخالفة تموينية متنوعة منها 53 مخالفة للمخابز البلدية بمركز المنيا و84 مخالفة للمخابز البلدية بمركز سمالوط، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم الاحتفاظ بالسجلات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – عدم إعطاء بون صرف للمواطنين – عدم وجود ميزان – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بملوي جنوب المنيا

تحرير 57 مخالفة تموينية للمخابز ومحطات الطاقة بالمنيا

حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بمراكز وقرى المنيا

تحرير 83 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

استجابة لشكاوى أهالي بني مزار..محافظ المنيا يوجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز

تموين المنيا تضبط 71 مخالفة متنوعة بالمخابز والأسواق

ترشيحاتنا

تقدم في الجوانب الفنية.. السودان يصدر بيانا بشأن مفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا

دعاء في الصباح ثوابه يعادل الجلوس للذكر من الفجر إلى الضحى.. ردده الآن

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

عرض الجزء الأول من مسلسل مملكة إبليس.. غدا

بعد تصريحاتها الجريئة.. الجمهور يطارد رانيا يوسف على تويتر

حيرة حول اختفاء زعيم كوريا الشمالية بشكل مفاجئ.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني