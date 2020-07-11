استجابة لشكاوى المواطنين.. تموين المنيا يشن حملات على المخابز البلدية ويحرر 137 مخالفة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مديرية التموين بفحص الشكاوى الواردة من عدد من المواطنين بمركزي المنيا وسمالوط والعمل على سرعة حلها، وذلك من خلال تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات بالتعاون مع الجهات المعنية.





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وقال المحافظ، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، وأن الاهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين من أولويات العمل، وأن الهدف الأساسي هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



