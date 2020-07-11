السجن 5 سنوات لمتهم قتل زوجته بآلة حادة بالسيدة زينب

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، متهم بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بضرب زوجته حتى الموت بمنطقة السيدة زينب.

وأشارت التحقيقات قيام المتهم ع .ع بضرب زوجته حتى الموت بدائرة قسم السيدة زينب، وحملت القضية رقم 430 لسنة 2020، جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم كلى 84 لسنة 2020 جنايات.

وأوضحت أوراق القضية، أن المتهم تزوج عرفيًا منذ عدة سنوات من المجنى عليها، واثناء ذلك تعرض المتهم للسرقة من خلال نجلة المجنى عليها ما تسبب فى نشوب شجار بين المتهم وزوجته قام على إثره بالاعتداء على زوجته وضربها بألة حادة، حتى فقدت الوعى.