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تعليم

تداول نموذج إجابة التاريخ بعد بدء التصحيح في كنترولات الثانوية العامة

السبت 11/يوليه/2020 - 02:11 م
نموذج الاجابة
نموذج الاجابة
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ياســـمين بدوي
تشهد الآن صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لصور نموذج الإجابة الذي يتم على أساسه تصحيح امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة 2020.

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي ومشرفي التقدير لمادة التاريخ على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بدء تصحيح امتحان مادة التاريخ للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

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وأكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للسادة المقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا. 
 
وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفى عموم التقدير للمادة، واحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوي السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، وقد أجازت الهيئة الفنية اعتبار أي إجابة منطقية في ضوء ما درسه الطالب تعتبر إجابة صحيحة في أسئلة النقد والتقييم ويحصل الطالب علي الدرجة المخصصة للسؤال كاملة.

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وبالنسبة لأسئلة بم تفسر، فقد أقرت اللجنة أنه يكتفى بذكر سببين فقط في حال إذا كانت الإجابة لها أكثر من سبب، وتحسب للطالب الدرجة كاملة.

وسوف يتم البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة التاريخ يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020.

وقام الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات بطرح سؤال في نهاية الاجتماع  علي موجهي ومشرفي التقدير لمادة التاريخ على مستوى الجمهورية هل أسئلة الامتحان كانت شاملة لكل وحدات المنهج؟

وجاءت الإجابة أن الأسئلة كانت شاملة لكل جزيئات المنهج، وتقيس المفاهيم التاريخية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، ومراعاة كل الفروق، وإتاحة الفرص لجميع الطلاب، وفي ضوء نتيجة العينة العشوائية سيتم اعتماد نموذج الإجابة أو تعديله. 

وقد حضر الاجتماع الأستاذ أشرف عبد المنعم مدير عام تنمية الدراسات الاجتماعية، والسادة أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان وموجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة التاريخ.
تداول نموذج إجابة التاريخ بعد بدء التصحيح في كنترولات الثانوية العامة
تداول نموذج إجابة التاريخ بعد بدء التصحيح في كنترولات الثانوية العامة
تداول نموذج إجابة التاريخ بعد بدء التصحيح في كنترولات الثانوية العامة
تداول نموذج إجابة التاريخ بعد بدء التصحيح في كنترولات الثانوية العامة
تداول نموذج إجابة التاريخ بعد بدء التصحيح في كنترولات الثانوية العامة
تداول نموذج إجابة التاريخ بعد بدء التصحيح في كنترولات الثانوية العامة
تداول نموذج إجابة التاريخ بعد بدء التصحيح في كنترولات الثانوية العامة
تداول نموذج إجابة التاريخ بعد بدء التصحيح في كنترولات الثانوية العامة
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