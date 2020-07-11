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تعليم

"الوادي الجديد" ضمن قائمة الجامعات المصرية بموقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية

السبت 11/يوليه/2020 - 02:45 م
جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد
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ا ش ا
قال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه تم اختيار الجامعة ضمن قائمة الجامعات المصرية على موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية.

وأكد رئيس الجامعة - في بيان اليوم /السبت/ - إن وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة تعد بمثابة بيت الخبرة المعرفي الذي يقدم المشورة الفنية والإدارية لكليات الجامعة فيما يخص المعامل والأجهزة العلمية.

وقال الدكتور مهدي حامد، مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة، إن هدف الوحدة هو التعريف بالأجهزة العلمية الموجودة بمعامل جامعة الوادي الجديد واتاحتها للباحثين لتطوير عملية البحث العلمي، كذلك المساهمة كوحدة من وحدات البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية في إنشاء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية، والعمل على تحديثها دوريًا، وتمكين الباحثين من استخدامها، وتوفير بيانات تيسر ترشيد عمليات تشغيل وشراء وصيانة الأجهزة العلمية.

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