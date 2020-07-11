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حوادث

قوات الإنقاذ النهري تتمكن من انتشال جثة جديدة من شاطئ النخيل

السبت 11/يوليه/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة جديدة من شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، ليرتفع بذلك عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى ٩ جثث، وتواصل قوات الإنقاذ بحثها عن الجثتين المتبقيتين من بين الغرقي الـ11 بشاطئ النخيل أمس. 

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وأصدرت النيابة العامة قرارا موجها إلى وزارة الداخلية بغلق شاطئ الموت بغرب الإسكندرية، مع التصريح بدفن ٨ ضحايا من الذين توفوا بشارع النخيل. 

كما قررت تشكيل لجنة من حماية الشواطئ للبحث أسباب الغرق و الاستعلام عن المسؤولين بحي العجمي والمحافظة عن دخول المواطنين للشاطئ. 

يأتي ذلك علي اثر المأساة الإنسانية المتكررة في الشاطئ والتي وقعت امس الجمعة بغرق ١١ شخصا، بينما يرقد احد الضحايا في المستشفي وحالته الصحية غير مستقرة ولم تتمكن النيابة من سؤاله.  
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