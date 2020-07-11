قوات الإنقاذ النهري تتمكن من انتشال جثة جديدة من شاطئ النخيل

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وأصدرت النيابة العامة قرارا موجها إلى وزارة الداخلية بغلق شاطئ الموت بغرب الإسكندرية، مع التصريح بدفن ٨ ضحايا من الذين توفوا بشارع النخيل.





كما قررت تشكيل لجنة من حماية الشواطئ للبحث أسباب الغرق و الاستعلام عن المسؤولين بحي العجمي والمحافظة عن دخول المواطنين للشاطئ.



