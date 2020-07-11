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رياضة

شوط أول.. نيوكاسل يتقدم بهدف على واتفورد في الدوري الإنجليزي

السبت 11/يوليه/2020 - 02:39 م
نيوكاسيل
نيوكاسيل
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق نيوكاسيل على مضيفه واتفورد بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب فيكارج رود ضمن منافسات الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف فريق نيوكاسل في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب دوايت غايل. 

وشهد الشوط الأول سيطرة فريق واتفورد على الكرة وتنظيم أكثر من هجمة علي مرمى الخصم إلا أنها جميعا لم تشكل خطورة بشكل كبير حيث سدد 6 تسديدات واحدة منها فقط كانت بين الثلاث خشبات وتصدي لها الحارس بسهولة. 

وقام فريق نيوكاسيل بتسديد ثلاثة تسديدات جميعها علي المرمي ونجح في تسجيل هدف التقدم.

ويحتل فريق نيوكاسيل يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 43 نقطة بينما جاء فريق واتفورد في المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة. 
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