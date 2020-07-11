تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية لـ 10 أغسطس

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اللجان النوعية المتقدمة" لجلسة 10 أغسطس لسماع الشهود.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد عزت وعماد الدين الدرمللى.



