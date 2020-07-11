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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية اللجان النوعية لـ 10 أغسطس

السبت 11/يوليه/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اللجان النوعية المتقدمة" لجلسة 10 أغسطس لسماع الشهود.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد عزت وعماد الدين الدرمللى.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم فى الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.
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