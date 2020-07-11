إعفاء 42 مريضا بمستشفى العريش من رسوم الفحوصات الطبية

قرر الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إعفاء 42 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر يونيه الماضي.
وقال إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.
وقال إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.
من جانبه، قال إبراهيم عبد الله مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية، أن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية.
وأشار إلى انه تم إعفاء 16 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و26 حالة على الأقسام الداخلية.
وأضاف إن مساعدة المرضى غير القادرين واجب انساني وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة.
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