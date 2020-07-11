AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إعفاء 42 مريضا بمستشفى العريش من رسوم الفحوصات الطبية

السبت 11/يوليه/2020 - 03:27 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
قرر الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إعفاء 42 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر يونيه الماضي.

وقال إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

من جانبه، قال إبراهيم عبد الله مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية، أن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية.

وأشار إلى انه تم إعفاء 16 حالة من المترددين على العيادة الخارجية و26 حالة على الأقسام الداخلية.

وأضاف إن مساعدة المرضى غير القادرين واجب انساني وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة.

اقرأ أيضا: الميني فان بديلًا.. أسطورة التوك توك تختفي من شمال سيناء.. شاهد
Advertisements

ترشيحاتنا

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

رامز جلال يقترب من انتهاء تصوير فيلمه الجديد «هيكل نظمي»

السماح بالخمور وتجريم الختان وإلغاء حد الردة.. السودان يصدر حزمة تعديلات قانونية جديدة

ابنة عمرو السولية تتعرض للتحرش.. ووالدها يفتح النار على المتحرشين..شاهد

AdvertisementS

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

عزلة تتزايد واقتصاد ينهار.. كارثة تهدد تركيا بسبب هروب المستثمرين الأجانب

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

بعد وفاة محمود رضا.. صلة القرابة بين فريدة فهمى وشيرين رضا

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

رغم الدراسة اليابانية.. الإعلان عن موعد بدء إنتاج أفيجان بمصر خلال ساعات

القصة الكاملة لـ اعتراف زوجة ويل سميث بخيانتها له

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني