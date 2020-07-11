إعفاء 42 مريضا بمستشفى العريش من رسوم الفحوصات الطبية

من جانبه، قال إبراهيم عبد الله مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية، أن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية.





وأضاف إن مساعدة المرضى غير القادرين واجب انساني وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة.



