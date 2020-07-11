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أخبار العالم

بسبب الأزمة الاقتصادية.. مظاهرة احتجاجية حاشدة في إسرائيل

السبت 11/يوليه/2020 - 02:44 م
مظاهرة احتجاجية حاشدة
مظاهرة احتجاجية حاشدة في إسرائيل
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سمر صالح
تعتزم مجموعات من المستقلين وأصحاب المصالح التجاربية تنظيم مظاهرة حاشدة اليوم السبت في ميدان "رابين" بتل أبيب، احتجاجًا منهم على الضائقة المالية الخانقة التي يعانونها.
 
وقالت لقناة "كان" العبرية، إن اللقاء الذي جمع بين أصحاب المصالح  التجارية وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، انتهى مساء أمس بدون نتيجة، حيث دعا إليه الأخير لمنع هذه المظاهرة، وشارك في اللقاء وزير المالية يسرائيل كاتس.

واوعز نتنياهو بتشكيل هيئة تفاوضية مع ممثلي المستقلين وأصحاب الأعمال بهدف حل النقاط الخلافية.
 
وقال منظمو المظاهرة إنه "بالرغم من أن العديد راضون عن الخطة الاقتصادية الشاملة التي عُرضت أمس، إلا أن الجميع لا يثقون بالحكومة، وبالتالي لا يعتزمون التراجع عن نيتهم ومواصلة الحراك الاحتجاجي".
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