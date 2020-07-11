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محافظات

وكيل صحة الغربية: 18 مرشحا لانتخابات مجلس الشوري اجتازوا الاختبارات الطبية

السبت 11/يوليه/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم أن مستشفيات الصحة العامة انتهت من إجراء الفحوصات الطبية لكل المقدمين لأوراق ترشحهم لإنتخابات مجلس الشيوخ 2020 من خلال استقبال 18 مرشح خضعوا للكشف الطبي .

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صرح بذلك عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية لافتا أن كل المرشحين لخوض تجربة الترشح أجروا الكشوفات الطبية وخضعوا لاختبار الكشف عن المخدرات وباقي الاختبارات النفسية والعصبية وجميعهم اجتازوا الاختبارات ولم يثبت تعاطي أى منهم للمخدرات أو المعاناة من أى أمراض نفسيه.

.وكانت اللجنة العامة للانتخابات في الغربية بدأت  تلقى طلبات المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، برئاسة المستشار عبد الله الخولي رئيس محكمة طنطا الابتدائية رئيس اللجنة العامة للانتخابات، في تلقى أوراق المرشحين .

وجاء ذلك تزامنا مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتلقت اللجنة أوراق نحو 7 مرشحين .

وجدير بالذكر أنه تم تخصيص 6 مستشفيات لاختبارات الكشف الطبي على المرشحين هي المنشاوي العام بطنطا، وكفر الزيات العام، والمحلة العام، وزفتى العام، وسمنود المركزي، وقطور المركزي وبسيون المركزي .

 

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