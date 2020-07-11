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أكبر صفقة في هذا المجال.. استقبال الدفعة الثانية الـ 1300 عربة سكة حديد قادمة من روسيا

السبت 11/يوليه/2020 - 02:50 م
أشرف رسلان،رئيس هيئة
أشرف رسلان،رئيس هيئة السكة الحديد
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هاجر إبراهيم
قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إنه يتم استقبال الدفعة الثانية من صفقة الـ 1300 عربة سكة حديد قادمة من روسيا، مشيرا إلى أنه تم استقبال 22 عربة فى 24 يونيو الماضى.

وأضاف "رسلان" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم توريد 500 عربة سكة حديد مكيفة، طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مواكبة تطوير السكة الحديد وهى تطوير عربات عادية مكيفة فى متناول إمكانيات الراكب.

وأشار إلى أن هناك 300 عربة من الدرجة الأولى والثانية الفاخرة بإجمالى 1300 عربة بقيمة مليار و16 مليون يورو، حيث تعتبر أكبر ثفقة بالنسبة لتوريد عربات ركاب حدث فى السكة الحديد فى مصر.

وتابع أن العربات التى تم توريدها من روسيا بها إمكانيات عالية جدا من الداخل ووجود لوح كهرباء تتحكم فى جميع تحركات العربية، سواء من قياس درجة حرارة العجل أو من تمويل المياه بالنسبة للخزانات وبالنسبة لدرجة الإضاءة، وحتى عدد عربات القطار التى يتكون منها القطار.

أكد أن تلك العربات تعتبر من أحدث تكنولوجيا عربات عادية موجودة فى السكك الحديدية فى العالم، لافتا إلى أن التهوية الديناميكية عبارة مراوح داخل العربة وفتحات قوية فى السقف ليكون توزيع الهواء على مسار طولها.
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