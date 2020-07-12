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منها توثيق قيد الدارسين إلكترونيًّا.. 7 معلومات هامة عن منصة التعليم العالي الإلكترونية

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:26 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نهلة الشربيني

في إطار خطة الدولة الهادفة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المنصة الإلكترونية (sus.cdm.edu.eg) الخاصة بإتمام إجراءات الدارسين المصريين على نفقتهم الخاصة بالخارج، ووضعهم تحت الإشراف العلمي للإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي.


ونقدم لكم عددا من المعلومات الهامة عن المنصة الإلكترونية (sus.cdm.edu.eg) الخاصة بإتمام إجراءات الدراسين المصريين على نفقتهم الخاصة بالخارج:


- الهدف من هذه المنصة هو سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بوضع الطلاب والطالبات تحت الإشراف العلمي من خلال ميكنة دورة العمل، بداية من تقدم الطلاب بمستنداتهم للإدارة المركزية للبعثات عبر المنصة.


- الحصول على جميع الموافقات اللازمة، وتوثيق قيد الدارسين إلكترونيًّا سواء من خلال المكاتب الثقافية التابعة للوزارة بالخارج أوالسفارات والقنصليات المصرية.


- انتهاءً بإرسال المستندات إلكترونيا إلى إدارة التجنيد والتعبئة لإتمام إجراءات تأجيل التجنيد وإصدار تصاريح السفر بشكل إلكتروني للمعنيين.


- تأتي في إطار تعميم خدمة الإشراف العلمي على أبنائنا من الطلبة والطالبات، بحيث لا يقتصر التسجيل على الدارسين من الذكور الراغبين في الحصول على تصاريح السفر وتأجيل التجنيد.


وذلك في إطار تنفيذ قانون البعثات والإجراءات الصادرة بشأنها قرارات المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة الشهادات للدراسين بعد العودة إلى الوطن.

- تنظيم الإدارة ورشة عمل إلكترونية عبر الفيديو كونفرانس بالتعاون مع وزارة الخارجية ضمت نحو 50 دبلوماسيا من مختلف السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لشرح آليات عمل المنصة، والرد على استفساراتهم.

- تنظيم ورشة تدريبية أخرى للعاملين بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي بالخارج؛ لتوحيد الإجراءات وتنظيم سفر الدارسين المصريين على نفقتهم الخاصة بالخارج.

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