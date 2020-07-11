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محافظات

شاهد .. رئيس المحلة يقود حملات لإزالة الإشغالات والحد من الباعة الجائلين

السبت 11/يوليه/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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أحمد على

أعطي  اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة ، اليوم توجيهاته إلي  المهندس مجدي ابوالفتوح نائب رئيس مجلس المدينة ، بأهمية استمرار الحملة الصباحية بشوارع المدينة وإزالة كافة  الاشغالات والتاكد من الانظباط والتنبيه بارتداء الكمامات حفاظا على صحه المواطنين.


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فى المقابل قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري بشن حملة مرورية لرفع الاشغالات، بالتعاون مع ادارة الرقابة والمتابعة واشغال اول وتانى وشرطة المرافق والانقاذ ، بمناطق شارع البحر وميدان الشون وميدان المحطة ..

كما اسفرت الحملة عن مصادرة عدد (٤) حوامل وعدد(٢)شمسية وعدد(١)ميزان كمبيوتر ومصادره بعض الاقمشة .

 

كما شملت رفع الاشغالات وفض سوق الشون وسوق بنزايون وتم التنبيه على المحلات والباعة الجائلين بالالتزام .

وعلى الصعيد الاخر تم التنبيه بالارشادات الخاصة بالاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطني.

شاهد .. رئيس المحلة يقود حملات لإزالة الإشغالات والحد من الباعة الجائلين
شاهد .. رئيس المحلة يقود حملات لإزالة الإشغالات والحد من الباعة الجائلين
شاهد .. رئيس المحلة يقود حملات لإزالة الإشغالات والحد من الباعة الجائلين
شاهد .. رئيس المحلة يقود حملات لإزالة الإشغالات والحد من الباعة الجائلين
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