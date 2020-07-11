شاهد .. رئيس المحلة يقود حملات لإزالة الإشغالات والحد من الباعة الجائلين

أعطي اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة ، اليوم توجيهاته إلي المهندس مجدي ابوالفتوح نائب رئيس مجلس المدينة ، بأهمية استمرار الحملة الصباحية بشوارع المدينة وإزالة كافة الاشغالات والتاكد من الانظباط والتنبيه بارتداء الكمامات حفاظا على صحه المواطنين.





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فى المقابل قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري بشن حملة مرورية لرفع الاشغالات، بالتعاون مع ادارة الرقابة والمتابعة واشغال اول وتانى وشرطة المرافق والانقاذ ، بمناطق شارع البحر وميدان الشون وميدان المحطة ..

كما اسفرت الحملة عن مصادرة عدد (٤) حوامل وعدد(٢)شمسية وعدد(١)ميزان كمبيوتر ومصادره بعض الاقمشة .

كما شملت رفع الاشغالات وفض سوق الشون وسوق بنزايون وتم التنبيه على المحلات والباعة الجائلين بالالتزام .

وعلى الصعيد الاخر تم التنبيه بالارشادات الخاصة بالاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطني.