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محافظات

محكمة السويس تستقبل 3 طلبات مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

السبت 11/يوليه/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
استقبلت محكمة السويس الابتدائية، 3 طلبات ترشح على انتخابات مجلس الشيوخ، في الساعات الأولى من فتح باب تلقي الطلبات في التاسعة صباحًا.
وجاء من بين المرشحين مرشح عن حزب مستقبل وطن  و2 مرشحين مستقلين.

ترشح عن حزب مستقبل وطن دكتور سيد عبده حامد شافعى عن حزب مستقبل وطن و مرشحان مستقلان هم عصام غريب و اكرامى قطب .

والتزم المتقدمون للترشح بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منذ دخولهم باب المحكمة الرئيسي حتى الاستقرار بالقاعتين اللتين خصصتهما المحكمة لتلقي طلبات الترشح .


وشهدت محكمة السويس الابتدائية تشديدات وإجراءات أمنية من قِبل مديرية أمن السويس، ، كما شهدت مداخل المحكمة ومختلف طرقاتها انتشار لضباط وأفراد الشرطة .


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