محكمة السويس تستقبل 3 طلبات مع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

ترشح عن حزب مستقبل وطن دكتور سيد عبده حامد شافعى عن حزب مستقبل وطن و مرشحان مستقلان هم عصام غريب و اكرامى قطب .

والتزم المتقدمون للترشح بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منذ دخولهم باب المحكمة الرئيسي حتى الاستقرار بالقاعتين اللتين خصصتهما المحكمة لتلقي طلبات الترشح .





وشهدت محكمة السويس الابتدائية تشديدات وإجراءات أمنية من قِبل مديرية أمن السويس، ، كما شهدت مداخل المحكمة ومختلف طرقاتها انتشار لضباط وأفراد الشرطة .



