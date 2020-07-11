29 أغسطس.. الحكم فى دعوى عدم الاعتداد بالطلاق الشفوى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز دعوى إصدار قرار بإجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية المصرى، ينص فيه على أن الطلاق لا يعد شرعيا للمتزوجين بوثائق رسمية، إلا بتوثيقة رسمية للحكم بجلسة 29 أغسطس المقبل.

وأكدت الدعوى، أن الكثير لا يعترفون بالطلاق الشفوى للمتزوجين، بدلالة استكمال الحياة الزوجية، مع إكثار الأزواج ألفاظ الطلاق الشفوية التى يندفعون إليها بسبب ضغوط الحياة.

وأضافت، أن كبار علماء الدين والفقهاء اتفقوا جميعًا على أنه لا أثر ولا حجية للطلاق الشفوى ولا يعتد به، وأنه يتعين أن يكون موثقًا كما يتم توثيق وثيقة الزواج.



