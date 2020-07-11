اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ بمحكمة الفيوم.. فيديو

استقبلت لجنة طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة الفيوم ، اليوم المرشحين لمجلس الشيوخ الذين تقدموا باوراق ترشيحهم وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة المستشار وليد حامد رئيس محكمة الفيوم و عضوية المستشار رمضان محمد عبد الله نائب رئيس محكمة الفيوم وأمجد طلعت المدير الأدارى لمحكمة الفيوم.

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تقدم صباح اليوم ياسر حجاج، مقرر لجنة الخدمات الحكومية بحزب مستقبل وطن والمحامى بالنقض، إلى لجنة تلقى طلبات ترشيحات مجلس الشيوخ بمجمع المحاكم بالفيوم ، لتقديم ملفات المرشحين الثلاثة للمقاعد الفردية.





وكان حزب مستقبل وطن بالفيوم ، قد وقع اختياره على ترشيح كلا من المهندس/ عمرو أبو السعود ( عضو مجلس شعب سابق ) ، والكابتن / وليد هويدى مدير الكرة بنادى المقاصة ، والمهندس/ حاتم المليجى ( عضو مجلس شعب سابق ).





وذلك كممثلين عن حزب مستقبل وطن بالفيوم للترشح لمقاعد الفردى بمجلس الشيوخ ، بعد موافقة اللجنة العليا للحزب و قيادات الحزب بالقاهرة ، حيث أرسلت اليهم خطابات الترشيح من امانة الحزب بالقاهرة يوم الخميس الماضى .

وقد قام المرشحين الثلاث باستكمال اوراق ترشيحهم واستخراج صحيفة الحالة الجنائية ، واجراء الكشف الطبي بمستشفى الفيوم العام ، وأحضار صورة المؤهل العالى ، وعمل توكيل بالترشح لمقرر الشئون القانونية بالحزب الذى سيتقدم باوراق ترشحهم صباح اليوم السبت .