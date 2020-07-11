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محافظات

اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ بمحكمة الفيوم.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 08:07 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

استقبلت لجنة  طلبات الترشيح لانتخابات مجلس النواب  بمحكمة الفيوم ، اليوم  المرشحين لمجلس الشيوخ الذين تقدموا باوراق ترشيحهم وذلك من خلال اللجنة المشكلة برئاسة  المستشار  وليد حامد رئيس محكمة الفيوم و عضوية المستشار  رمضان محمد عبد الله نائب رئيس محكمة الفيوم وأمجد طلعت المدير الأدارى لمحكمة الفيوم.

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تقدم صباح اليوم  ياسر حجاج، مقرر لجنة الخدمات الحكومية  بحزب مستقبل وطن والمحامى بالنقض، إلى لجنة تلقى طلبات ترشيحات  مجلس الشيوخ بمجمع المحاكم بالفيوم ، لتقديم ملفات  المرشحين الثلاثة للمقاعد الفردية.


وكان حزب مستقبل وطن بالفيوم ، قد وقع اختياره على ترشيح  كلا من المهندس/ عمرو أبو السعود ( عضو مجلس شعب سابق ) ، والكابتن / وليد هويدى مدير الكرة بنادى المقاصة    ، والمهندس/ حاتم المليجى ( عضو مجلس شعب سابق ).


وذلك كممثلين عن حزب مستقبل وطن بالفيوم للترشح لمقاعد الفردى بمجلس الشيوخ  ، بعد  موافقة اللجنة العليا للحزب و قيادات الحزب بالقاهرة  ، حيث أرسلت اليهم خطابات الترشيح من امانة الحزب بالقاهرة  يوم الخميس الماضى .

 

وقد قام المرشحين الثلاث باستكمال اوراق ترشيحهم  واستخراج صحيفة الحالة الجنائية  ، واجراء الكشف الطبي بمستشفى الفيوم العام  ، وأحضار صورة المؤهل العالى ، وعمل توكيل بالترشح لمقرر الشئون القانونية بالحزب الذى سيتقدم باوراق ترشحهم صباح اليوم  السبت .

 

اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ بمحكمة الفيوم.. فيديو
اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ بمحكمة الفيوم.. فيديو
اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ بمحكمة الفيوم.. فيديو
اليوم الأول لتلقي طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ بمحكمة الفيوم.. فيديو
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