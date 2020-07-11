هل تصح الصلاة مع كثرة الحركة بسبب طفلي الصغير؟ .. أمين الفتوى يرد

وأجاب شلبي، قائلًا: إن الحركات الكثيرة المتتالية التى لو رأها أحد يعتقد انك لا تصلى تعد خطأ ولا يصح فعلها فى الصلاة.

ورد عثمان، قائلًا: " لو كانت الحركة حكة فى الرأس أو أن ضبط ملابسي أثناء الصلاة أو إخفاء شئ معين فهذا صحيح ولا شئ فيه، ولا يبطل الصلاة، ولكن علينا ألا نشغل أنفسنا بكثرة الحركة".

ورد عثمان، قائلًا: " لو كانت الحركة حكة فى الرأس أو أن ضبط ملابسي أثناء الصلاة أو إخفاء شئ معين فهذا صحيح ولا شئ فيه، ولا يبطل الصلاة، ولكن علينا ألا نشغل أنفسنا بكثرة الحركة".

- هل الحركة أثناء حمل المصحف في الصلاة يبطلها .. تعرف على الحكم

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحركة أثناء حمل المصحف في الصلاة لا تبطل العبادة.





وأضاف «جمعة» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أن القراءة من المصحف في الصلاة جائزةٌ شرعًا ولا كراهة فيها، سواء أكان ذلك في الفريضة أم النافلة.





جدير بالذكر أنه لا تبطل الصلاة بالحركات الخفيفة، كحركة الإصبع وإن كانت متوالية، ولا تبطل بالحركة القليلة وإن كانت قوية كمد اليد وردها عمدا كانت أو سهوا، إلا إذا كان قصد بها اللعب، وتبطل بالحركة الكثيرة القوية، سواء قاصدًا أم ساهيًا، كمن مشى ثلاث خطوات متتاليات أو ضرب ثلاث ضربات متواليات، لأنه لا تدعو الحاجة إليه في الغالب، ولخروج المصلي بها عن هيئة الصلاة.





- هل كثرة الحركة في الصلاة تبطلها؟

قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا شك أن الحركة واقعة من بعض الناس في الصلاة فيجب على المصلى أن يكون خاشعًا في الصلاة، وترك الحركة التي لا حاجة إليها لا بالملابس ولا باللحية، ولا بغير ذلك، ولا بالساعة، ولا بغير ذلك، لقوله تعالى { قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ }.





وأضاف العجمي، فى إجابته عن سؤال «هل كثرة الحركة فى الصلاة تبطلها أم لا ؟»، أن الأصل هو أن الإنسان يكون خشاعًا فى صلاته ومعنى خشوعه في صلاته أن تكون جوارحه ساكنة وكثرة الحركة تدل على عدم الخشوع وإذا تحرك الإنسان فى صلاته فلأبد أن تكون لحكمة، أما الحركة العبثية فهذا ليس فى الصلاة.



