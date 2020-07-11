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محافظات

محافظ الفيوم: بدء تقديم الخدمة العلاجية لمرضى «الهيموفيليا» بمستشفى الشفاء

السبت 11/يوليه/2020 - 04:25 م
تقديم الخدمات العلاجية
تقديم الخدمات العلاجية بمستشفى الشفاء
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن بدء تقديم الخدمة العلاجية لمرضى "الهيموفيليا" من الأطفال أو البالغين، بالقسم الذى تم تجهيزه لهم بمستشفى الشفاء بمدينة الفيوم، بهدف التيسير على المرضى من مشقة التردد على أكثر من جهة لإنهاء الإجراءات وصرف العلاج.

وأضاف "الأنصاري" أن مستشفى الشفاء استقبلت عدد من الحالات، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة بشأنهم وصرف العلاج لهم، لافتًا إلى أن العمل بالقسم الجديد يضمن حصول المرضى سواء الذين يخضعون لمظلة التأمين الصحى، أو حالات العلاج على نفقة الدولة على الخدمة الطبية وإنهاء الإجراءات بكل سهولة.

وأوضح المحافظ أنه يجرى اعداد حصر شامل لجميع مرضى الهيموفيليا، حتى يتسنى التواصل معهم، وتيسير الإجراءات الإدارية أمامهم، وتقديم العلاج اللازم لهم.


كان محافظ الفيوم تفقد الشهر الماضي مركز الدم الإقليمي، ولاحظ وجود عدد من المصابين بمرض الهيموفيليا المترددين على المركز، يواجهون صعوبة فى إنهاء إجراءاتهم والحصول على الدم اللازم لهم، والتقى إحدى السيدات معها طفل يخضع للتأمين الصحي ويعانى من ذات المرض، واستمع إلى شكواها بشأن الحصول على عامل الدم، ووجه بحصولها على العلاج لنجلها ثم إنهاء الإجراءات الإدارية فيما بعد، موجهًا مسئولي الصحة والتأمين الصحي بتجهيز قسم بإحدى المستشفيات للتيسير على مرضى "الهيموفيليا".

الجدير بالذكر أن مرض "الهيموفيليا" هو اضطراب وراثي نادر لا يحدث فيه تجلط الدم بشكل صحيح؛ وهو ناجم عن نقص أو غياب أحد عوامل التجلط في الدم (البروتينات)، حيث ينزف المصاب به بعد الإصابة لفترة أطول من الشخص الطبيعي، كما يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعضاء والأنسجة.
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