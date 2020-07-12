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برلمان

لردع عشوائيات المباني.. برلماني يطالب المجلس بسرعة إقرار قانون البناء الموحد

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:02 ص
عشوائية المباني
عشوائية المباني
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أحمد أيمن
طالب النائب خالد عبدالعزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة إقرار قانون البناء الموحد بتعديلاته الجديدة خلال الشهر الجاري، وذلك لوقف زحف العشوائيات والقضاء على المباني المخالفة، فضلا عن ضبط منظومة التراخيص وردع المخالفين.

وأشار النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن لجنة الإسكان ساهمت في ملف العشوائيات من الناحية التشريعية طيلة الخمس سنوات الماضية منذ انعقاد مجلس النواب الحالي حتى الآن، حيث وافقت اللجنة على زيادة مخصصات صندوق تطوير العشوائيات إلى 14 مليار جنيه بجانب الموافقة على طلبات إحاطة النواب ومقترحاتهم للقضاء على العشوائيات.
 
كما وافقت اللجنة على قانون دمج الاسكان الاجتماعي مع التمويل العقاري، لرسم مخططات جديدة للمناطق السكانية، فضلا عن قانون التصالح مع المباني المخالفة، وأخيرا قانون البناء الموحد الجديد، الذي سيقضي على البناء العشوائي بوضع شروط وضوابط للبناء.
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