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تعليم

الامتحانات الالكترونية ساعدتنا كثيرا.. التعليم العالي: نسعى للمنافسة العالمية في تقديم التعليم عن بعد

السبت 11/يوليه/2020 - 04:15 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

قالت الدكتورة رشا كمال رئيس إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن كل جامعة ستحدد للطلاب الوافدين بالخارج مواعيد تناسبهم لأداء الامتحانات بعد انتهاء حظر الطيران وفقا لدولهم وذلك دون فقد فرصة الحصول على تقدير لتأخر الامتحان.


وأضافت كمال في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه خلال العام المقبل ستشهد الأنشطة في مصر للطلاب الوافدين إقامتها عن طريق الاونلاين بالإضافة إلى أن الكليات بدأت بالفعل تقدم ورش العمل اونلاين ، مشيرة إلى أن ذلك ضمن خطة وزير التعليم العالي قبل ظهور فيروس كورونا من أجل تطوير المناهج التعليمية وتطبيق التعليم الهجين والذي استطاعت الوزارة بدء تطبيقه في وقت وجيز.

وتابعت: "نجحنا بشكل كبير في التعليم عن بعد والسبب هو اننا كنا بدأنا بالفعل تطبيق الامتحانات الإلكترونية في كليات الطب وتبعتها الصيدلة، حيث أن التوجه موجود بالفعل ولكن الفكرة في الإرادة كما كان هناك تحديات كثيرة في ظل الفيروس فقد كان ضمن التحديات انه لم يكن لدي الطلاب فكرة تقبل التكنولوجيا واستخراج المادة العلمية والدراسة البحثية لكن الإدارة ساعدتهم من خلال الاشتراك في بنك المعرفة المصري".

وأشارت إلى أنه كان هناك اجتهاد من جانب الجامعات في الاعتماد على التعليم عن بعد بشكل رسمي وليس شخصيا لذا وفرت عضويات لكل عضو هيئة تدريس علي المنصات الإلكترونية لتوفير المادة العلمية لجميع الطلاب في أي وقت.


وأوضحت أن هناك بعض الملاحظات يتم العمل على تفاديها من أجل المنافسة على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن وزير التعليم العالي يعمل مع فريق كبير بالوزارة من خلال وحدة تطوير التعليم في مصر ويشاركون بشكل كبير في كل المؤتمرات الدولية ومع البنك الدولي من أجل رفع كفاءة البنية التحتية لتقديم تعليم عن بعد مميز ومنافس عالميا.

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