حزب العدل: التحرش ظاهرة تهدد قيم المجتمع

اكد حزب العدل، ان التفشي المخيف لظاهرة التحرش، وعدم فهم الكثيرين لطبيعتها وأسبابها بات يمثل جرس إنذار يهدد قيم المجتمع المصري، ومجرد الصمت عنه الان هو اعتداء صارخ على حرية المرأة وكرامتها ، وأصبح من الواجب أن يُفتح نقاشا مجتمعيا واسعا بغرض التوصل لأساليب ناجعة من شأنها علاج أسباب الظاهرة ونتائجها.
وأشار الحزب فى بيان صحفى له، إلى أن التحرش جريمة مثل القتل والسرقة، لا يمكن إلقاء اللوم فيها على الضحية أو تبريرها بإثارة الغرائز.
واضاف البيان : إذ نُثمن خطوة مجلس الوزراء باقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية سُمعة الضحية بواسطة الحفاظ على سرية بياناتها ، فإننا نرى أيضا اننا لازلنا في حاجة إلى صياغة معالجات تشريعية وسياسية واجتماعية متكاملة للتعاطي مع هذه الظاهرة غير المقبولة.
واقترح الحزب وضع تصور تشريعي متكامل لمكافحة جريمة التحرش وكافة جرائم العنف ضد المرأة، يقوم على تحقيق الردع وتسهيل إجراءات إثبات الوقائع ، وحكاية الضحايا وعدم إسقاط الجريمة بالتقادم وتقديم معالجة سياسية تستهدف القضاء على أسباب العنف الاجتماعي عبر تدشين حملات توعية إعلامية تدين هذه الممارسات وواستخدام مناهج البحث العلمي في تفكيك انتشار العنف ووضع مقترحات لعلاجها وتنظيم جلسات دعم نفسي لضحايا مثل هذه الاعتداءات وحث الأسر المصرية على تيسير شروط الزواج، وعدم المغالاة فيها، سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ، بالإضافة إلى التوسع في أنشطة التوعية الجنسية بالتركيز على حجم الضرر الذي يقع على ضحايا هذه الاعتداءات. وقررنا في حزب العدل ان نعمل على إعداد معالجة متكاملة لهذه الظاهرة عبر إجراء نقاشات مع الجماعات والأفراد المعنيين.