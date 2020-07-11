حزب العدل: التحرش ظاهرة تهدد قيم المجتمع

اكد حزب العدل، ان التفشي المخيف لظاهرة التحرش، وعدم فهم الكثيرين لطبيعتها وأسبابها بات يمثل جرس إنذار يهدد قيم المجتمع المصري، ومجرد الصمت عنه الان هو اعتداء صارخ على حرية المرأة وكرامتها ، وأصبح من الواجب أن يُفتح نقاشا مجتمعيا واسعا بغرض التوصل لأساليب ناجعة من شأنها علاج أسباب الظاهرة ونتائجها.





وأشار الحزب فى بيان صحفى له، إلى أن التحرش جريمة مثل القتل والسرقة، لا يمكن إلقاء اللوم فيها على الضحية أو تبريرها بإثارة الغرائز.





واضاف البيان : إذ نُثمن خطوة مجلس الوزراء باقتراح تعديل قانون الإجراءات الجنائية لحماية سُمعة الضحية بواسطة الحفاظ على سرية بياناتها ، فإننا نرى أيضا اننا لازلنا في حاجة إلى صياغة معالجات تشريعية وسياسية واجتماعية متكاملة للتعاطي مع هذه الظاهرة غير المقبولة.



