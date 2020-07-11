من الأرشيف.. محمود رضا يكشف علاقته بنعيمة عاكف و كارم محمود.. فيديو





عاد محمود رضا إلى القاهرة ، ولكن واجهته مشكلة في البداية و هي عدم وجود من المال ما يكفي لإنشاء فرقة استعراضية ، فكان لابد من الاستعانة بالحكومة وإنشاء الفرقة تحت أعين المسئولين عن الفن حينها ، فلم يكن لديه قدر كافي من المال هو وشقيقه .





توقف الحلم لفترة ، بسبب انشغال محمود رشا وعمله في شركة بترول شهيرة في السويس للحصول على المال ، و لكن فوجئ بجواب من الكاتب و الروائي الكبير يحي حقي كان رئيس مصلحة الفنون في مصر، و اخبره أنه مطلوب للمشاركة في اوبريت استعراضي يدعى " يا ليل يا عين " .





بعد نجاح الاوبريت بدأ محمود رضا يحلم بفرقته الخاصة و بالفعل بدء في تنظيم تلك الفرقة ، واستعان بالفنانة نعيمة عاكف و كارم محمود لجذب انتباه الجمهور ولأن الفرقة كانت مغمورة و المجازفة بالاستعراض فقط قد تكتب نهايتها قبل البداية.









سافر محمود رضا إلى باريس ، و عمل في فرقة للاستعراضات الشعبية ، ولكن قرر أن ينفذ تلك الفكرة في مصر ويعرض للعالم الفن المصري.