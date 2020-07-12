رئيس حزب التجمع: نسعى لخوض انتخابات الشيوخ بقائمة وطنية واحدة تضم عددا من الأحزاب
الأحد 12/يوليه/2020 - 07:01 ص
سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع
قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو مجلس النواب، أن التحضير لإنتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يتم فى ظرف وطنى خاص تمر به البلاد يتطلب أعلى درجة من الوحدة والتنسيق بين التيارات السياسية المختلفة.
وأشار عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نسعى لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بقائمة وطنية واحدة تضم عدد من الأحزاب تصب فى إتجاه توحيد صفوف الأحزاب فى الظرف الحالى، مؤكدا اننا مستمرون فى مبادرات بعض الأحزاب للتوافق وندعمها وشركاء فيها.
يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.
وقد بدأ فتح باب طلبات الترشح اعتبارا من أمس السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.