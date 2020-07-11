إيران تعلق على تقارير حول نشر قوات صينية على أراضيها

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن سفير إيران لدى الصين محمد كشاورز زاده نفيه صحة تقارير تتحدث عن نشر قوات صينية على أراضي بلاده.





وقال كشاورز زاده إن مزاعم "منح جزيرة كيش للصين في إطار وثيقة التعاون مع الصين ونشر قوات صينية عسكرية في إيران" مثيرة للسخرية ومضحكة.









وكتب كشاورز زادة في تغريدة له على موقع "تويتر" حول وثيقة التعاون الشامل للأعوام الـ 25 القادمة بين إيران والصين، والضجة المفتعلة حولها: "إن طرح مزاعم مضحكة ومثيرة للسخرية مثل منح جزيرة كيش (الإيرانية) للصينيين أو نشر قوات عسكرية صينية في إيران في إطار برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين للأعوام الـ 25 القادمة، يشكل إساءة للشعور الجمعي للشعب الإيراني العظيم".





وأضاف: "أن هذا البرنامج تم تنظيمه على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة".





وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قد صرح أيضا في وقت سابق، ردا على الأجواء المفتعلة حول الوثيقة الشاملة للتعاون بين طهران وبكين: "ليست هنالك قضية منح جزر إيرانية (للصين) ولا نشر قوات عسكرية (صينية) ولا سائر الأوهام".