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أخبار البلد

بعد مرور 17 عاما على اعتمادها.. كل ماتريد معرفته عن اتفاقية أفريقيا لمكافحة الفساد

السبت 11/يوليه/2020 - 05:12 م
مكافحة الفساد
مكافحة الفساد
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أمينة الدسوقى

تبذل قصارى جهدها من أجل محاربته، هى الدول الأفريقية التى أبرمت اتفاقية يذكرها التاريخ وهى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد الموقعة فى 11 يوليو عام 2003، وعليه يتم الاحتفال بهذا اليوم كل عام من أجل تجديد التعاون والتقارب بين الدول الأعضاء من أجل مكافحة الفساد.

تقوم مصر بدور كبير فى محاربة الإرهاب حتى أنها استضافت فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، فى يونيو من العام الماضي 2019 في مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة 51 دولة أفريقية و4 عربية.

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اتفاقية مكافحة الفساد كانت هى البداية من أجل تركيز الجهود الجهود الأفريقية من أجل البناء ومحاربة الفاسدين حيث تم اعتماد الاتفاقية في الدورة العادية الثانية للمؤتمر المعقودة في مابوتو بموزمبيق في 11 يوليو 2003 إلا أنه دخلت حيز التنفيذ فى 5 أغسطس عام 2006.

مبادئ الاتفاقية تسعى إلى احترام المؤسسات الديمقراطية وأيضا احترام حقوق الإنسان فضلا عن المساءلة فى إدارة الشؤون العامة ودعم وتعزيز العدالة الاجتماعية التى من شأنها إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تهدف تلك الاتفاقية إلى رفض أفعال الفساد والجرائم ذات الصلة والإفلات من العقاب.

نطاق عمل الاتفاقية:

يتم تطبيق تلك الاتفاقية على كافة أفعال الجرائم مثل قبول أي سلعة ذات قيمة نقدية أو التقصير فى أداء الوجبات والكسب غير المشروع.

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