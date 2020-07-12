AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس التجمع: لا يوجد حزب معين يقود قائمة انتخابية فى مجلس الشيوخ

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:02 ص
سيد عبد العال ، رئيس
سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع
Advertisements
معتز الخصوصى
قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب أن كل مايتم تداوله فى وسائل الإعلام بشأن تشكيل حزب معين لقائمة انتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة مثل تشكيل حزب مستقبل وطن لقائمة انتخابية هو عارى تماما عن الصحة.

وأشار عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن القائمة الإنتخابية التى يتشاور حولها الأحزاب ليست بقيادة حزب من الأحزاب ، ولكنها ستكون قائمة انتخابية من خلال توافق وطنى بين عدد من الأحزاب السياسية.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.

وقد بدأ فتح باب طلبات الترشح اعتبارا من أمس السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبو شقة: إعلان أسماء مرشحى الوفد فى انتخابات النواب والشيوخ عقب فتح باب الترشح

مستقبل وطن يعلن تفاصيل استعداداته وتحالفاته لانتخابات مجلس الشيوخ.. غدًا

مستقبل وطن يدفع بـ حسام الخولي ضمن قائمة التحالف الانتخابي لمجلس الشيوخ

4 مقاعد | المصري الديمقراطي يعلن أسماء مرشحيه بانتخابات الشيوخ

تنسيقية الأحزاب تعلن الدفع بـ 5 مرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ

أبو هشيمة وعمر صميدة ضمن قائمة تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

أهم الأخبار.. مصر تسجل 923 إصابة جديدة بكورونا.. تحويل آيا صوفيا لمسجد لعبة سياسية خطيرة.. وقصة شنق طفلة في أوسيم

مكلمة وخناقات.. وزير الرى الأسبق: مفاوضات سد النهضة غير مبشرة وأخشى التسويف

ممكن تتجوزي راجل بـ كرش؟.. نسرين طافش تكشف مواصفات شريك حياتها

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لا ينتقل بالهواء ومنظمة الصحة متخبطة

فرج عامر يكشف تفاصيل مباراة سموحة الودية أمام الزمالك

النيابة العامة تنفي معاقبة أب لنجله بتركه على مظلة شرفة وحدة سكنية بالعاشر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة بسبوسة.. خطوة بخطوة

بأقل تكلفة.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون

تقوي المناعة.. 3 وصفات منزلية لـ علاج نزلات البرد