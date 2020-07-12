رئيس التجمع: لا يوجد حزب معين يقود قائمة انتخابية فى مجلس الشيوخ

قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب أن كل مايتم تداوله فى وسائل الإعلام بشأن تشكيل حزب معين لقائمة انتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة مثل تشكيل حزب مستقبل وطن لقائمة انتخابية هو عارى تماما عن الصحة.





وأشار عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن القائمة الإنتخابية التى يتشاور حولها الأحزاب ليست بقيادة حزب من الأحزاب ، ولكنها ستكون قائمة انتخابية من خلال توافق وطنى بين عدد من الأحزاب السياسية.





يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.





وقد بدأ فتح باب طلبات الترشح اعتبارا من أمس السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.