هل تصاب الكلاب بالاكتئاب.. وكيفية التعامل معه وعلاجه؟!

من الطبيعي أن يصاب الإنسان بحالة من الاكتئاب وعدم الرغبة في الحياة، لكن الغريب أن تمتلك الكلاب نفس هذه الحالة المرضية، دون أن يدري أصحابها، وتصل إلى حد الرغبة في الموت وعدم التعامل مع أحد.

تشرح الطبيبة البيطرية "سمر عبد الرحمن" طبية الحيوانات الأليفة، أنه في بعض الأحيان تصاب الكلاب بحالة من حالات الاكتئاب، التي يفقد الكلب أثنائها ميوله في التفاعل مع صديقه بل ورغبته في الحياة، كحالة الاكتئاب عند الإنسان تماما ولا يختلف عنه في الشعور والاحساس.

وتوضح الدكتورة سمر، أن الكلاب تعاني من الألم النفسي، وعالجت في عيادتها حالات مصابة بالاكتئاب من خلال الموسيقي، وكانت اول حاله عالجتها بهذا الأسلوب كان الكلب الخاص بها الذي اصيب بنوبه من الاكتئاب الحادة بعد وفاة شقيقته، لافتة إلى ان هذه التقنية لاقت نجاحا هائلا وسط الكلاب المصابة بالاكتئاب إضافة إلى العلاج الدوائي.

وتقول الدكتورة البيطرية، أن الكلاب تصاب مثلها مثل البشر من الاكتئاب، ويظهر عليها أعراضه، كعدم تناول الطعام أو التعامل مع أحد.