فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ.. الغد يكثف حملات التوعية في الدقهلية

في اول يوم لفتح باب الترشيح لمجلس الشيوخ، كثف حزب الغد بالدقهلية حملات التوعية للناخبين من خلال جولات في كافة أنحاء المحافظة لتعريف الناخبين بحقوقهم السياسية واختيار من يمثلهم في البرلمان.





وأكد اللواء علي شاكر نائب رئيس حزب الغد لقطاع الدلتا أن الهدف من ذلك توعية الناخبين بحقوقهم السياسية واختيار من يمثلهم في مجلسي الشيوخ والنواب في المرحلة القادمة فضلا عن حثهم على المشاركة بقوة في الانتخابات وحشد اكبر عدد من الأصوات.





وأضاف شاكر فى بيان صحفى له ان الانتخابات القادمة ستشهد إقبالا كثيفا من الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.





وأشار نائب رئيس حزب الغد لقطاع الدلتا الي ان كل قيادات وامانات حزب الغد علي مستوي الجمهورية يعملون بكل طاقة من أجل حث الناخبين علي المشاركة في الإنتخابات القادمة وتوعيتهم بحقوقهم السياسية.