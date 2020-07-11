الأمن اللبناني يكشف حقيقة ذبح سوريين داخل شقة ببيروت

أكدت قوى الأمن اللبناني أن مايتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن العثور علي 7 جثث تنتمي للجنسية السورية مذبوحي الرأس غير صحيح علي الإطلاق حيث نفت صحة الخبر المتداول حول "العثور على 7 قتلى من الجنسية السورية داخل شقة في بيروت مقطوعي الرؤوس، وقد تعرضوا للسرقة".





كما ناشدت قوي الأمن عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة تويتر الجميع بضرورة تحري الدقة في الأخبار وعدم الترويج للشائعات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الإجتماعي .





وطالبت قوي الأمن اللبناني ايضا المواطنين عدم الأخذ بهذه الأخبار وعدم التسرع بترويجها قبل التأكد من صحتها.





جدير بالذكر أن عدة مواقع للتواصل الاجتماعي قد تداولت أمس الجمعة أنباء عن وقوع جريمة بحق سبعة أشخاص سوريين وجدوا مقطوعي الرأس داخل شقة في بيروت.