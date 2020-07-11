الأكثر فقرا.. تعرف على أكثر المحافظات زيادة فى التعداد السكانى بمصر

وأفاد "حسن" خلال لقاء خاص ببرناج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن المحافظات الأكثر إنجابا هى الأكثر فقرا، وهى أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا، بالإضافة إلى أنها الأقل تعليما، حيث ان التعليم يجعل الإنسان قادر على وضع سيطرة على إنجاب الأطفال، قائلا: "بعض الناس بتحسبها أن الطفل مصدر للرزق".





واكد أنه يجب تفعيل القوانين أكر الخاصة بالتسرب من التعليم والأمية والقوانين الخاصة بعمالة الأطفال، حيث أن الفقر سيمنع الأطفال من الدخول للمدارس، مما سيخلق الأمية بشكل أكبر على المجتمع.





وأضاف أن السعة السكانية فى شهر يوليو 2020 للمصرين فى الداخل زادت إلى 600 ألف نسمة خلال خمس أشهر منذ شهر فبراير ، موضحا أن عدد السكان فى مصر تجاوز ال100 مليون و600 ألف.





قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان السابق، أنه فى عام 2050 ترتيب مصر سيتقدم عالميا فى السكان إلى المرتبة ال11 ، متابعا أن أكثر محافظات بها تعدد للسكان هى القاهرة والجيزة و الشرقية والدقهلية والبحيرة، حيث أنهم يشكلوا أكثر من 40% من عدد سكان مصر.