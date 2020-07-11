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رياضة

خالد فاروق: لاعبو التنس الأرضي يتدربون بقوة استعدادا للبطولات المحلية

السبت 11/يوليه/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد الدكتور خالد فاروق، المدير الفني لجهاز التنس الأرضي بالنادي، أن فترة التوقف الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، تم استثمارها بشكل إيجابي في عقد العديد من الاجتماعات الفنية بين المدربين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتوحيد لغة وفلسفة التدريبات في جهاز التنس، والاستعداد بشكل جيد للبطولات المقبلة.

وعبر فاروق عن سعادته باستئناف تدريبات التنس مجددًا، بعد قرار وزرة الرياضة بعودة النشاط الرياضي، مشيرا إلى أن لعبة التنس من اللعبات الأقل خطورة؛ سواء في الأنشطة الاجتماعية أو الرياضية، خاصة أنها تتميز بالتباعد الكامل بين اللاعبين.

وقال المدير الفني للتنس الأرضي إن الاجهزة الفنية تطبق الإجراءات الاحترازية، بصرامة حفاظًا على سلامة الجميع، مع تقليل أعداد اللاعبين والالتزام بارتداء الكمامات، وإغلاق كافة حجرات الملابس، وتقليل أعداد العمال، والإداريين، ومنع التكدس والتزاحم حول الملاعب.

وكشف «فاروق» عن الخطط التدريبية لجهاز التنس قائلًا: «المران الواحد يضم 8 لاعبين على 4 ملاعب، ويبدأ بمراجعة تطبيق الاجراءات الاحترازية ، ومن بعدها التدريبات الفنية ».

وأضاف : «التدريبات تستمر لمدة ساعة ونصف مقسمة بين الفقرات البدنية والفنية، لمدة 3 أيام في الأسبوع، وتم تقليل أعداد اللاعبين المشاركين في المران الواحد، وتوزيع مشاركتهم في التدريبات على أيام مختلفة لمنع التكدس والازدحام».

وأكد فاروق أن الأهلي كان يشارك في بطولة الجمهورية، لكنها لم تكتمل بسبب توقف النشاط، والجميع الآن في انتظار إعلان اتحاد التنس عن موعد بدء المسابقات المحلية مجددا، ومن المحتمل أن تكون في منتصف أغسطس المقبل، أما بالنسبة للمسابقات الدولية فمازال الاتحاد الدولي في اجتماعات مستمرة لمناقشة الوضع الحالي خاصة مع صعوبة السيطرة على الإجراءات الوقائية في البطولات الدولية ».
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