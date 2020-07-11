نادين الدولتلي: لاعبو تنس الطاولة يتدربون بجدية.. وفي انتظار المباريات

أكدت نادين الدولتلي لاعبة تنس الطاولة بالنادي الأهلي، أن فترة التوقف الماضية بسبب فيروس كورونا كانت صعبة على جميع اللاعبين نظرًا لابتعادهم عن التدريبات البدنية أو الفنية، خاصة أن التدريبات المنزلية كانت غير كافية للحفاظ على لياقتهم البدنية.





وأضافت «الدولتلي»: «كنا نتابع دائمًا اجتماعات مجلس الوزراء بترقب شديد؛ لمعرفة موقف النشاط الرياضي؛ تشوقًا للعودة وخوض التدريبات والمسابقات المختلفة مجددًا، خاصة أن فترات التوقف كانت مؤلمة لأي رياضي.





وعبرت «الدولتلي» عن سعادتها بالعودة للمران مع فريقها الذي يخوض تدريبات قوية وجادة لاستعادة اللياقة البدنية للاعبين قبل خوض المران الفني داخل صالة تنس الطاولة المقرر له منتصف الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الفريق سيخوض تدريباته حاليًا لمدة أربعة أيام أسبوعيا لحين استئناف النشاط داخل الصالات.





وتابعت نادين الدولتلي: «خبرة لاعبي فريق تنس الطاولة تساعدنا على عبور المرحلة الحالية لحين استعادة مستوانا الفني والبدني السابق لفترة التوقف، فجميع لاعبي تنس الطاولة محترفون، وسبق وأن تعرضوا للعديد من الأزمات مثل التوقف الناجم عن الإصابات وغيرها، ونجحوا في التغلب عليها، لكن الفريق بالطبع يحتاج لفترة إعداد قوية لعبور تلك المرحلة».





وذكرت :«كنت أسعي للمران بشكل يومي خلال فترة التوقف، وحولت منزلي إلى ملعب لتنس الطاولة بعد شراء طاولة للتدريب عليها».



