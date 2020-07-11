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أخبار العالم

صحيفة: أمريكا وإسرائيل وراء الانفجارات المتتالية في إيران

السبت 11/يوليه/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، اليوم السبت، إن الانفجارات المتتالية في إيران يقف وراءها استراتيجية جديدة وتعاون أمريكي وإسرائيلي يشمل أيضا الدول المعادية لإيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها لصحيفة نيويورك تايمز إن موجة الانفجارات في إيران خلال الأسابيع الأخيرة هي جزء من تغير استراتيجي إسرائيلي أمريكي يهدف إلى الرد على التهديدات الإيرانية.

وقالت المصادر إن التعاون الأمريكي - الإسرائيلي هو السبب وراء الانفجارات والحرائق التي حدثت في عدد من المواقع العسكرية الحساسة ومن بينها منشأة نطنز لتخصيب اليورانيون وقاعدة الصواريخ "بارشين" جنوب العاصمة طهران، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني غربي طهران.

وبحسب المصادر فإن هدف التعاون هو زعزعة ثقة الإيرانيين وابلاغهم رسالة مفادها هو أنه حتى المنشآت النووية والصاروخية التي تحظى بأقصى درجات الحماية تم اختراقها. 

وأضافت المصادر أن الاستراتيجية المشتركة تشتمل على سلسلة من الأنشطة السرية والحربية التي تهدف أيضا إلى اغتيال قادة بارزين في الحرس الثوري وإلحاق الضرر بالبرنامج النووي الإيراني.
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