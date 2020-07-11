مخاطر ارتفاع الحرارة داخل السيارة وكيفية التغلب عليها

خلال فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة بصورة شديدة وهو ما يشكل عنصرا كبيرا لتهديد سلامة القيادة، خصوصا وأن ارتفاع الحرارة يتسبب في انخفاض تركيز قائد السيارة مع تغير سلوكه أثناء القيادة، مما يرفع خطر وقوع الحوادث لا قدر الله.
في هذا السياق يحذر خبراء السيارات من قيادة السيارة حال ارتفاع الحرارة داخل مقصورتها، وينصح الخبير بطرد الهواء الساخن من مقصورة السيارة قبل السير، وذلك عن طريق فتح أبواب ونوافذ السيارة لبعض الوقت قبل الانطلاق، ثم تشغيل خاصية تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم غلق النوافذ وتشغيل التكييف.
واوصى الخبراء ايضا بعدم تخفيض درجة حرارة التكييف بصورة كبيرة بحيث يكون هناك تفاوت كبير بين درجة الحرارة داخل السيارة وخارجها، حتى لا تسبب مشاكل في الدورة الدموية للسائق والركاب، فضلا عن أنه يرفع خطر الإصابة بنزلة برد أو شد عضلي، ويؤدي أيضًا إلى انخفاض تركيز السائق.
ومن الضروري إيقاف مكيف السيارة وتشغيل المروحة فقط قبل الوصول إلى الوجهة المقصودة بفترة قصيرة، حتى لا يصاب الركاب بنزلة برد، كما يساعد غلق المكيف قبل الوصول في تبخر الماء المتكثف، مما يحول دون تكوّن فطريات أو بكتيريا، وبالتالي لا تنبعث روائح كريهة.
ويجب ركن السيارة في مكان مظلل، أو تظليل زجاج النوافذ، لأن صف السيارة تحت أشعة الشمس الساطعة يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المقصورة الداخلية إلى 60 درجة مئوية خلال 50 دقيقة.
في هذا السياق يحذر خبراء السيارات من قيادة السيارة حال ارتفاع الحرارة داخل مقصورتها، وينصح الخبير بطرد الهواء الساخن من مقصورة السيارة قبل السير، وذلك عن طريق فتح أبواب ونوافذ السيارة لبعض الوقت قبل الانطلاق، ثم تشغيل خاصية تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم غلق النوافذ وتشغيل التكييف.
واوصى الخبراء ايضا بعدم تخفيض درجة حرارة التكييف بصورة كبيرة بحيث يكون هناك تفاوت كبير بين درجة الحرارة داخل السيارة وخارجها، حتى لا تسبب مشاكل في الدورة الدموية للسائق والركاب، فضلا عن أنه يرفع خطر الإصابة بنزلة برد أو شد عضلي، ويؤدي أيضًا إلى انخفاض تركيز السائق.
ومن الضروري إيقاف مكيف السيارة وتشغيل المروحة فقط قبل الوصول إلى الوجهة المقصودة بفترة قصيرة، حتى لا يصاب الركاب بنزلة برد، كما يساعد غلق المكيف قبل الوصول في تبخر الماء المتكثف، مما يحول دون تكوّن فطريات أو بكتيريا، وبالتالي لا تنبعث روائح كريهة.
ويجب ركن السيارة في مكان مظلل، أو تظليل زجاج النوافذ، لأن صف السيارة تحت أشعة الشمس الساطعة يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المقصورة الداخلية إلى 60 درجة مئوية خلال 50 دقيقة.