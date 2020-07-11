AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مخاطر ارتفاع الحرارة داخل السيارة وكيفية التغلب عليها

السبت 11/يوليه/2020 - 05:55 م
ارتفاع الحرارة داخل
ارتفاع الحرارة داخل السيارة
Advertisements
اشرف عطية
خلال فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة بصورة شديدة وهو ما يشكل عنصرا كبيرا لتهديد سلامة القيادة، خصوصا وأن ارتفاع الحرارة يتسبب في انخفاض تركيز قائد السيارة مع تغير سلوكه أثناء القيادة، مما يرفع خطر وقوع الحوادث لا قدر الله.

في هذا السياق يحذر خبراء السيارات من قيادة السيارة حال ارتفاع الحرارة داخل مقصورتها، وينصح الخبير بطرد الهواء الساخن من مقصورة السيارة قبل السير، وذلك عن طريق فتح أبواب ونوافذ السيارة لبعض الوقت قبل الانطلاق، ثم تشغيل خاصية تدوير الهواء لفترة قصيرة، ثم غلق النوافذ وتشغيل التكييف.

واوصى الخبراء ايضا بعدم تخفيض درجة حرارة التكييف بصورة كبيرة بحيث يكون هناك تفاوت كبير بين درجة الحرارة داخل السيارة وخارجها، حتى لا تسبب مشاكل في الدورة الدموية للسائق والركاب، فضلا عن أنه يرفع خطر الإصابة بنزلة برد أو شد عضلي، ويؤدي أيضًا إلى انخفاض تركيز السائق.

ومن الضروري إيقاف مكيف السيارة وتشغيل المروحة فقط قبل الوصول إلى الوجهة المقصودة بفترة قصيرة، حتى لا يصاب الركاب بنزلة برد، كما يساعد غلق المكيف قبل الوصول في تبخر الماء المتكثف، مما يحول دون تكوّن فطريات أو بكتيريا، وبالتالي لا تنبعث روائح كريهة.

ويجب ركن السيارة في مكان مظلل، أو تظليل زجاج النوافذ، لأن صف السيارة تحت أشعة الشمس الساطعة يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المقصورة الداخلية إلى 60 درجة مئوية خلال 50 دقيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 نصائح مهمة قبل بدء تشغيل التكييف في السيارة

3 نصائح للحد من استهلاك الوقود خلال تشغيل تكييف السيارة

دراسة تحذر من النوم أمام هواء المروحة: قد تصاب بصداع مزمن

6 أسباب رئيسية وراء نقص «مياه الردياتير»

سبب مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك عند استخدام التكييف

كيف تحصل على هواء نقي داخل سيارتك؟

ترشيحاتنا

من الجلد إلى المخ.. دراسة أمريكية تكشف تأثيرات فيروس كورونا على أعضاء الجسم

شاطئ النخيل بالإسكندرية.. قصة مياه ملعونة تبتلع المواطنين بلا رحمة

هل اختفى فيروس الإنفلونزا والبرد من عالمنا.. منظمة الصحة العالمية ترد

وفاة اللاعب السعودي سامي سعود الشمري خلال مباراة شوارع

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

التضامن: اليوم تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني