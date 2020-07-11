أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تعطل تطبيقات هواتف آيفون بسبب فيسبوك.. واتساب يتيح ميزات جديدة لمستخدمي آيفون

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:





جوجل تتخذ إجراءات صارمة ضد إعلانات منتجات التجسس

ذكرت صحيفة "businessinsider" الأمريكية، أن شركة جوجل قالت: " إنها لن تسمح بعد الآن بإعلانات المنتجات أو الخدمات التي تدعي Stalkerware، والتي تسمح للأشخاص بالوصول سرا إلى هاتف شخص ما ومراقبة أنشطته دون إذن منه".

















بكاميرا خلفية ثلاثية.. موتورولا تطلق هاتف One Vision Plus في الشرق الأوسط

أطلقت شركة موتورولا Motorola ، أواخر العام الماضي، هاتفين جديدين، هما Moto G8 Plus، وMoto E6 Play، وبعد عدة أشهر من أطلاقهم، تعتزم الشركة الأمريكية طرح هاتف Moto G8 Plus، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



لمرضى كورونا.. تطبيق جديد للتواصل مع طاقم التمريض عن بعد

طرحت شركة تكنولوجيا صاعدة في اليابان، تطبيقا جديدا على الهواتف المحمولة يُستخدم في المستشفيات ويتيح لمرضى كورونا نقل احتياجاتهم واستفساراتهم إلى أطقم التمريض والرعاية دون حاجة إلى التواصل الجسدي المباشر لخفض خطر حدوث إصابات جماعية.







