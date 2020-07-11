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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تعطل تطبيقات هواتف آيفون بسبب فيسبوك.. واتساب يتيح ميزات جديدة لمستخدمي آيفون

السبت 11/يوليه/2020 - 05:51 م
اخبار العلوم والتكنولوجيا
اخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:


ذكرت صحيفة "businessinsider" الأمريكية، أن شركة جوجل قالت: " إنها لن تسمح بعد الآن بإعلانات المنتجات أو الخدمات التي تدعي Stalkerware، والتي تسمح للأشخاص بالوصول سرا إلى هاتف شخص ما ومراقبة أنشطته دون إذن منه".


تسببت مشكلة تقنية في تعذر بعض مستخدمي هواتف آيفون من الوصول إلى العديد من تطبيقات وخدمات نظام التشغيل iOS، بسبب خطأ يتعلق بميزة تسجيل الدخول إلى فيسبوك.


تعد شبكات الجيل الخامس 5G، من أهم التقنيات تطورا في تاريخ الاتصالات، حيث تقدم طفرة تكنولوجية في جميع المجالات، كما ستؤثر على طريقة حياة البشر في المستقبل، وستساعد شبكات الاتصالات من الجيل الخامس 5G، على إتاحة مجموعة مذهلة من المنتجات، والخدمات الجديدة المبتكرة، وذلك بفضل سرعات الاتصال الأعلى، ووقت الاستجابة الأسرع، حيث سيصبح الاتصال اللاسلكي أسرع، وأقل تكلفة.


ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الجمعة، أن شركة أمازون طلبت من موظفيها حذف تطبيق مشاركة الفيديوهات الصيني تيك توك TikTok من هواتفهم الذكية، بسبب "المخاطر الأمنية".


أطلقت شركة موتورولا Motorola، أواخر العام الماضي، هاتفين جديدين، هما Moto G8 Plus، وMoto E6 Play، وبعد عدة أشهر من أطلاقهم، تعتزم الشركة الأمريكية طرح هاتف Moto G8 Plus، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.


طرحت شركة تكنولوجيا صاعدة في اليابان، تطبيقا جديدا على الهواتف المحمولة يُستخدم في المستشفيات ويتيح لمرضى كورونا نقل احتياجاتهم واستفساراتهم إلى أطقم التمريض والرعاية دون حاجة إلى التواصل الجسدي المباشر لخفض خطر حدوث إصابات جماعية. 


أصدر تطبيق المراسلات الفوري الأشهر في العالم واتساب WhatsApp، تحديثًا تجريبيا جديدا لمستخدمي هوات آيفون iPhone، والذي يضيف تحسينات على ميزة اختصار جهات الاتصال قيد العمل، إلى جانب إصلاح بعض الأخطاء العامة ووتحسينات Voice Over.


أطلقت شركة أوبو Oppo، نسخة لامبورجيني من هاتفها الرائد Find X2 Pro في الأسواق الهندية، وذلك بعد أربعة أشهر من الإعلان عنه رسميا، وسيطرح الهاتف بإصدار محدود والذي يأتي بالعديد من المزايا الإضافية والتي تشمل شاحن سيارة وسماعات أذن لاسلكية وحافظة الهاتف وشاحن عادي وكابل USB، وجميع المنتجات تحمل شعار العلامة التجارية المميز الثور الأصفر.
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