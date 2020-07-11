AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم علاجه من السل .. مصدر يكشف سر هجوم لاعب الزمالك السابق على حلمي زامورا

السبت 11/يوليه/2020 - 05:51 م
حلمى زامورا
حلمى زامورا
Advertisements
يسري غازي
كشف مصدر مطلع عن تفاصيل إصابة أحد لاعبي نادى الزمالك السابقين واحد رموزه بداء السل وتكفل الراحل محمد حلمى زامورا رئيس النادي بعلاجه. 

وقال المصدر إن أحد لاعبى القلعة البيضاء والذى يعتبر من رموزه فى الوقت الراهن تنكر لمساندة حلمى زامورا له عندما تعرض للإصابة بداء السل لدى ارتدائه قميص القلعة البيضاء آنذاك.

وأضاف: حلمى زامورا تكفل بكافة التكاليف المالية الخاصة بعلاج نجم الزمالك حينها بعد إصابته بداء السل ولم ينقطع راتبه وتمسك به رئيس القلعة البيضاء حينها ولم يقم بفسخ تعاقده.

وأوضح أن نجم الزمالك السابق واحد رموزه حاليا والذى تعرض للإصابة بداء السل ظهر بإحدى القنوات الفضائية مؤخرا وتنكر لوقوف حلمى زامورا بجانبه على خلاف الحقيقة التى يعلمها جميع من عاصروه من جيله فى الزمن الجميل.

وأشار المصدر إلى أن نجم الزمالك السابق قال لدى ظهوره فى الفضائيات مؤخرا إن حلمى زامورا رفض صرف ٨٠٠ جنيه لعلاج والده ما جعله يتوجه إلى الراحل محمد احمد رئيس اتحاد الكرة آنذاك وحصل على المبلغ المالي اللازم لعلاج والده الراحل، منوها إلى أنه تنكر لوقوف رئيس القلعة البيضاء واكد انه لم يفعل معه شيئا على خلاف الحقيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد عيان بـ الزمالك.. حمادة إمام تفاوض مع شريف عبدالمنعم ونجم الأهلي خلع

إبراهيم الطبلاوي: والدي زملكاوي صميم

شاهد عيان يروي تفاصيل زيارة الرئيس الراحل مبارك لـ الزمالك بعد إلغاء الدورى

أخبار الزمالك .. كورونا يضرب القلعة البيضاء .. والكاف يحذر بسبب لافتة نادي القرن

خروج نجم سلة الزمالك من العناية المركزة بعد إصابته بكورونا

هبطلك كورة | حازم إمام: والدي هددني بعد ما شلت كل المواد في أول سنة بالكلية

ترشيحاتنا

النقض تؤيد السجن 20 عامًا لقاتل الصحفى الحسينى أبو ضيف في أحداث الاتحادية

صدمة لـ الكاف | تقارير توكد اعتذار الكاميرون عن استضافة قبل نهائي دوري الأبطال

هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا

الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

التضامن: اليوم تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

بعد مطالبة فايلر باستمراره.. الأهلي يتقدم بعرض جديد لـ هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي

AdvertisementS

بعد التنمر على ابنته.. عمرو السولية: مرضى وسأتقدم ببلاغ ضدهم

صدمة لـ الكاف | تقارير توكد اعتذار الكاميرون عن استضافة قبل نهائي دوري الأبطال

أخبار الرياضة.. عمرو السولية يهاجم المتنمرين على ابنته.. انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا.. صلاح على أعتاب إنجاز فريد

الحضري يثير الجدل بجائزة نادي القرن.. شاهد

وفاة اللاعب السعودي سامي سعود الشمري خلال مباراة شوارع

ابنة عمرو السولية تتعرض للتحرش.. ووالدها يفتح النار على المتحرشين..شاهد

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي

ينتظر معجزة.. ماذا يحتاج برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني؟

هدف وحيد يفصل محمد صلاح عن إنجاز لم يتحقق منذ أكثر من نصف قرن

بعد مطالبة فايلر باستمراره.. الأهلي يتقدم بعرض جديد لـ هدرسفيلد الإنجليزي لشراء رمضان صبحي

كائن فضائي.. جهاز قياس درجة الحرارة يفشل في فحص ميسي.. فيديو

بيرنلي يعكر تقدم ليفربول بهدف التعادل مع بداية الشوط الثاني ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني