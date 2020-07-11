رغم علاجه من السل .. مصدر يكشف سر هجوم لاعب الزمالك السابق على حلمي زامورا

كشف مصدر مطلع عن تفاصيل إصابة أحد لاعبي نادى الزمالك السابقين واحد رموزه بداء السل وتكفل الراحل محمد حلمى زامورا رئيس النادي بعلاجه.





وقال المصدر إن أحد لاعبى القلعة البيضاء والذى يعتبر من رموزه فى الوقت الراهن تنكر لمساندة حلمى زامورا له عندما تعرض للإصابة بداء السل لدى ارتدائه قميص القلعة البيضاء آنذاك.





وأضاف: حلمى زامورا تكفل بكافة التكاليف المالية الخاصة بعلاج نجم الزمالك حينها بعد إصابته بداء السل ولم ينقطع راتبه وتمسك به رئيس القلعة البيضاء حينها ولم يقم بفسخ تعاقده.





وأوضح أن نجم الزمالك السابق واحد رموزه حاليا والذى تعرض للإصابة بداء السل ظهر بإحدى القنوات الفضائية مؤخرا وتنكر لوقوف حلمى زامورا بجانبه على خلاف الحقيقة التى يعلمها جميع من عاصروه من جيله فى الزمن الجميل.



