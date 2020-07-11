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برلمان

ننشر أسماء مرشحي التحالف الحزبي لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط (قائمة - فردي)

السبت 11/يوليه/2020 - 05:49 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
كشفت مصادر حزبية عن ترشيحات تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ، بأسيوط، والتي يقودها حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن والوفد والحركة الوطنية والمؤتمر والغد.

وذكرت المصادر أن القائمة ضمت:

- هند آمين جوزيف ... القوصية مواليد ١٩٧٨، أمينة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالمحافظة.

- دكتور علي محمد عبدالرحمن مهران ...مركز اسيوط،استاذ بكلية الطب جامعة أسيوط مواليد ١٩٧٤، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة. 

- محمد سالمان  رجل أعمال.

- محمد فهمي صالح...صدفا،محامي ، أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة،رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط سابقا.

الفردي مستقبل وطن .

استقر حزب مستقبل وطن بأسيوط صاحب النصيب الأكبر في عدد مقاعد المجلس على الدفع باربعة مرشحين على المقاعد الفردية بالمحافظة.وهم:

حماده زين قرشي.
مصطفي الكحيلي.
عصام بركات.
مجدي عبدالرحيم سليم.
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