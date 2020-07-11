ننشر أسماء مرشحي التحالف الحزبي لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط (قائمة - فردي)

كشفت مصادر حزبية عن ترشيحات تحالف الأحزا ب لانتخابات مجلس الشيوخ ، بأسيوط، والتي يقودها حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن والوفد والحركة الوطنية والمؤتمر والغد.





وذكرت المصادر أن القائمة ضمت:





- هند آمين جوزيف ... القوصية مواليد ١٩٧٨، أمينة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالمحافظة.





- دكتور علي محمد عبدالرحمن مهران ...مركز اسيوط،استاذ بكلية الطب جامعة أسيوط مواليد ١٩٧٤، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة.





- محمد سالمان رجل أعمال.





- محمد فهمي صالح...صدفا،محامي ، أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة،رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط سابقا.





الفردي مستقبل وطن .





استقر حزب مستقبل وطن بأسيوط صاحب النصيب الأكبر في عدد مقاعد المجلس على الدفع باربعة مرشحين على المقاعد الفردية بالمحافظة.وهم:





حماده زين قرشي.

مصطفي الكحيلي.

عصام بركات.

مجدي عبدالرحيم سليم.