ننشر أسماء مرشحي التحالف الحزبي لانتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط (قائمة - فردي)

كشفت مصادر حزبية عن ترشيحات تحالف الأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ، بأسيوط، والتي يقودها حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن والوفد والحركة الوطنية والمؤتمر والغد.
وذكرت المصادر أن القائمة ضمت:
- هند آمين جوزيف ... القوصية مواليد ١٩٧٨، أمينة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن بالمحافظة.
- دكتور علي محمد عبدالرحمن مهران ...مركز اسيوط،استاذ بكلية الطب جامعة أسيوط مواليد ١٩٧٤، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالمحافظة.
- محمد سالمان رجل أعمال.
- محمد فهمي صالح...صدفا،محامي ، أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة،رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط سابقا.
الفردي مستقبل وطن .
استقر حزب مستقبل وطن بأسيوط صاحب النصيب الأكبر في عدد مقاعد المجلس على الدفع باربعة مرشحين على المقاعد الفردية بالمحافظة.وهم:
حماده زين قرشي.
مصطفي الكحيلي.
عصام بركات.
مجدي عبدالرحيم سليم.