مدير خدمات نقل الدم القومية لـ «صدى البلد»: لم نواجه أي مشكلة لوجود خطط استباقية في التعامل مع جائحة كورونا

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، إنه لم تحدث أي مشاكل في خدمات نقل الدم القومية بسبب فيروس كورونا.









وأكد سراج الدين، في تصريحات لـ "صدى البلد"، ان ذلك بفضل الخطة الاستباقية التى وضعت تحسباً لأي مشاكل يمكن أن تنتج في بداية ظهور الجائحة، وأننا دائما مستعدون بخطط لمواجهة أى طوارئ قد تحدث فلا ننتظر حدوث المشكلة لإيجاد الحلول.





وأضاف مدير عام خدمات نقل الدم القومية، أنه يتوقع كل المشاكل التى يمكن ان تواجهنا ونستعد بخطط استباقية حتى لا يتأثر المرضى خصوصًا المعتمدين على نقل الدم بشكل مستمر.





وأفاد "سراج الدين"، بأنه لم تحدث أى مشاكل في خدمات نقل الدم القومية بسبب فيروس كورونا بفضل الخطة الاستباقية التى وضعت تحسبًا لأي مشاكل يمكن أن تنتج في بداية ظهور الجائحة.



