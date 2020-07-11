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محافظات

بنسبة 75.6%.. انتهاء تحصين 283 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في المنوفية

السبت 11/يوليه/2020 - 06:27 م
التحصين ضد الحمى
التحصين ضد الحمى القلاعية
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محمد أمين
 أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية عن تحصين 283 ألفا و 128 رأسا من الأبقار والاغنام والجاموس ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع، حتى اليوم، وذلك منذ انطلاق الحملة، بنسبة تنفيذ 75,6 % من الأعداد المستهدفة بالحملة.

وأوضح ان ذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولي  للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع علي مستوي مراكز ومدن وقري المحافظة والتى انطلقت يوم السبت الموافق 18 من أبريل الماضي.


وشدد علي ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأوضح عوض أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمي القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة بالمرض وتقليل الخسائر.

وأشار الى أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين وتشديد الإجراءات الرقابية علي الأسواق .

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون،  محافظ المنوفية ، قد وجه المواطنين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمي القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.
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