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مفيدة وجديدة.. طريقة عمل المنسف الأردني

السبت 11/يوليه/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد المنسف احدي الاكلات العربية التي تنتشر في بلاد الخليج ولكنها في الاصل اكلة اردنية ونقدم لكي اليوم طريقة عمل المنسف الأردني 

المقادير
    كيلو لحم بعظم
    خبز شراك
    6 هيل
    2 عود قرفة
    نصف ملعقة صغيرة قرفة
    2 ورق غار
    بصل مفروم خشن
    نصف كيلو لبن جميد أو " عادي "
    4 كوب أرز عادي
    ماء للسلق
    ملح
    ملعقة زيت أو سمن
    فلفل أسود
    لوز محمص
    صنوبر
    بقدونس للتزيين

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خطوات التحضير
    يوضع اللبن في إناء الطبخ ثم يوضع على النار حتى يغلي ثم نضيف اللحم المسلوق على اللبن بعد الغليان ويحرك حتى الغليان ويترك على نار هادئة
    وفي هذه الأثناء يجهز طبق الأرز نضع ملعقتين من السمنة في الوعاء ثم تذوب على النار نغسل الأرز المنقوع ويتبل بالملح والفلفل والبهارات
  
توضع الكمية في وعاء السمنة ونضيف عليها كمية كافية من ماء السلق إلى أن تغطي كمية الأرز وتوضع على نار هادئة لمدة نصف ساعة
   
نعد أغراض التزيين نقوم بقلي الصنوبر واللوز ونفرم البقدونس ناعمًا ونضع الخبز على طبق التقديم ونضع الأرز فوقه ثم نضع اللحم فوق الأرز ويزين بالصنوبر واللوز ويقدم .
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