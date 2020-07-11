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محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث مع وزير الزراعة زيادة الرقعة الزراعية

السبت 11/يوليه/2020 - 06:36 م
اجتماع محافظ الوادي
اجتماع محافظ الوادي ٢ ووزير الزراعة
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منصور ابوالعلمين
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمكتبه بمقر الوزرة، اليوم السبت، باللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات المرتبطة بتنمية الزراعة بالوادي الجديد.

تناول الاتفاق آليات تطوير وتحديث نظم الري ببعض أراضي المحافظة والتي تستوجب تطويرها وتحويلها من الري بالغمر إلى الري الحديث والتي تبلغ مساحتها نحو 175 ألف فدان في ضوء الاتفاق بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والري.

كما تضمن اللقاء الاتفاق على إرسال فريق عمل من الوزارة لدراسة مدى صلاحية بعض الأراضي القابلة للزراعة بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بما يساهم في توسيع مساحة الرقعة الزراعية وبما سيعود أثره على تحقيق التنمية الزراعية.

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